Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Leben im Blockhaus

Eine Luxushütte für mehrere Familien

HGTVFolge vom 26.02.2020
Eine Luxushütte für mehrere Familien

Eine Luxushütte für mehrere FamilienJetzt kostenlos streamen

Leben im Blockhaus

Folge vom 26.02.2020: Eine Luxushütte für mehrere Familien

20 Min.Folge vom 26.02.2020

Vier Freunde wollen all ihr Geld in eine luxuriöse Blockhütte mit zwei Master-Suiten und genügend Platz für Familienurlaube investieren. Jedoch entspricht ihr Gesamtbudget von 875.000 US-Dollar nicht ihrer langen Liste an Wünschen und Bedürfnissen. Wo können die Freunde Abstriche machen?

Alle verfügbaren Folgen