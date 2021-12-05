Leben im Blockhaus
Folge vom 05.12.2021: Zurück zum Big Bear Lake
21 Min.Folge vom 05.12.2021
Zuhause gesucht im Herzen der San Bernardino Mountains: Greg und Sandy sind auf der Suche nach einem Blockhaus in der kleinen Stadt Big Bear Lake, Kalifornien. Mit drei erwachsenen Kindern und neun Enkelkindern wünschen sie sich eine gemütliche Hütte, die groß genug für die ganze Familie ist. Da sie sowohl im Sommer als auch im Winter gerne draußen unterwegs sind, muss die Hütte ihrer Träume in der Nähe eines Skigebiets liegen und über ein Seegrundstück mit Bergblick verfügen. Werden sie ein Blockhaus finden, das Platz für alle bietet und alle gewünschten Eigenschaften mitbringt?
