Leben im Blockhaus
Eine Hütte für Sportler in Colorado
24.02.2020
Das sportverrückte Paar Adam und Rhonni liebt Ski fahren, Fahrrad fahren oder lange Spaziergänge in der Natur. Deshalb suchen sie eine permanente Bleibe im Vail Valley. Aber erschwingliche und moderne Einfamilienhäuser, die alle Kriterien auf ihrer Wunschliste erfüllen, sind auf einem der teuersten Immobilienmärkte des Landes schwer zu bekommen.
