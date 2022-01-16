Leben im Blockhaus
Folge vom 16.01.2022: Häuserträume in Colorado
21 Min.Folge vom 16.01.2022
Brett und Amy leben in Bayfield Colorado und wollen mit ihren Töchtern in ein Blockhaus in den umliegenden Wäldern ziehen. Keine große Sache, denn die Familie verbringt ohnehin viel Zeit in den Bergen und in der Natur. Auf ihrer Wunschliste steht eine moderne und renovierte Hütte mit einer offenen Küche und einem großen Grundstück in ruhiger Lage. Wichtig ist ihnen außerdem, dass ihre Arbeit und die Schule gut zu erreichen sind. Mit Makler Justin, der sich auf Blockhütten spezialisiert hat, wird die Suche zum reinsten Vergnügen.
Genre:Reality, Haus und Garten
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.