Leben im Blockhaus
Folge vom 16.01.2022: Potential im Keller
21 Min.Folge vom 16.01.2022
Jay und Samantha sind vor kurzem Eltern geworden und planen einen Umzug in eine familienfreundliche Gegend umringt von der Natur, sodass sie gemeinsam wandern, schwimmen und angeln können. Deshalb hätte Jay am liebsten eine Hütte direkt am idyllischen Lake Lure in North Carolina. Samantha möchte ein Zuhause mit einem großen, offenen Grundriss und einer Veranda. Das einzige Hindernis: der florierende Immobilienmarkt. Denn die Häuser am See sind begehrt und kosten schnell ein Vermögen. Werden sie trotzdem ein Blockhaus finden, das ihrem Budget entspricht und nahe genug am See liegt?
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Haus und Garten
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.