Leben im Blockhaus

Potential im Keller

HGTV Folge vom 16.01.2022
Potential im Keller

Folge vom 16.01.2022: Potential im Keller

21 Min. Folge vom 16.01.2022

Jay und Samantha sind vor kurzem Eltern geworden und planen einen Umzug in eine familienfreundliche Gegend umringt von der Natur, sodass sie gemeinsam wandern, schwimmen und angeln können. Deshalb hätte Jay am liebsten eine Hütte direkt am idyllischen Lake Lure in North Carolina. Samantha möchte ein Zuhause mit einem großen, offenen Grundriss und einer Veranda. Das einzige Hindernis: der florierende Immobilienmarkt. Denn die Häuser am See sind begehrt und kosten schnell ein Vermögen. Werden sie trotzdem ein Blockhaus finden, das ihrem Budget entspricht und nahe genug am See liegt?

