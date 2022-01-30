Leben im Blockhaus
Folge vom 30.01.2022: Endlich sesshaft in Indiana
21 Min.Folge vom 30.01.2022
Die Daltons suchen im Norden Indianas ihr Traumhaus. Chrystal und Scott wohnen mit ihren beiden Töchtern derzeit zur Miete in Indianapolis und würden gerne an einen abgelegenen Ort in der Nähe von Wanderwegen und Natur ziehen. Chrystal wünscht sich eine große Veranda, Scott möchte ein großes Grundstück für die Hunde haben. Wichtig ist ihnen aber vor allem, dass die Hütte keine Nachbarn und viel Platz hat, um die Zeit mit der Familie zu genießen. Ihr Makler Dustin nimmt sie mit auf die Besichtigungstour zur Creek Cabin, Lodge Pole Cabin und Prairie Cabin.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Haus und Garten
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.