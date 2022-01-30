Leben im Blockhaus
Folge vom 30.01.2022: Im Einklang mit der Natur
21 Min.Folge vom 30.01.2022
Devin und Brian sind seit über zwei Jahren zusammen und verbringen ihre Freizeit gerne im Glacier National Park. Momentan wohnt das Paar sehr abgelegen und Devin muss zur Arbeit weit pendeln – weshalb ein Kompromiss her muss: Ihr Blockhaus soll Ruhe bieten, nah an der Stadt liegen, aber auch als Basis für ihr größtes Hobby – dem Wandern – dienen. Dafür steht ihnen Maklerin Lindsay zur Seite, die sich auf ausgefallene Blockhäuser spezialisiert hat. Perfekt für das junge Pärchen, das sich ein einzigartiges Wohnkonzept, eine offene Küche und eine idyllische Lage wünscht.
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Genre:Reality, Haus und Garten
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1, Season 3-8: Warner Bros. Discovery, Inc.