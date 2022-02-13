Leben im Blockhaus
Folge vom 13.02.2022: Rückzugsort am See
Nachdem sie mehrere Jahre in Nord-Minnesota Urlaub gemacht haben, sind Dale und Suzanne auf der Suche nach einem Blockhaus im Gebiet der Brainerd Lakes, um Zeit mit ihrer großen Familie verbringen zu können. Als Naturliebhaber freuen sie sich auf alle Freizeitaktivitäten in der Gegend: Golfen, Bootfahren, Jetski, Schneemobil fahren, Wandern, Jagen und vieles mehr. Dale wünscht sich vor allem eine große Garage für drei Autos und ein privates Ufer, während Suzanne gerne eine moderne Küche hätte. Beide erhoffen sich von ihrer Hütte am See eine spektakuläre Aussicht und genügend Platz, um Freunde und Familie zu empfangen. Kann ihre Maklerin und Nichte Jenny mit diesen speziellen Wünschen und einem Budget von 800.000 Dollar die ideale Blockhütte für die beiden finden?