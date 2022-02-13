Leben im Blockhaus
Folge vom 13.02.2022: Hüttenjagd in Kalifornien
Das frisch verheiratete Paar Laura und Dustin möchte dem hektischen Stadtleben von Los Angeles entfliehen und nach Nordkalifornien ziehen. Als Kind wuchs Laura in Mammoth Lakes auf und liebte die Gegend so sehr, dass sie als Erwachsene dort eine Eigentumswohnung kaufte. Glücklicherweise verliebte sich auch ihr Mann Dustin in die Gegend – vor allem in das traditionelle Skigebiet. Deswegen suchen sie ein historisches und einzigartiges Blockhaus in der Nähe der Berge, damit sie ihre Lieblingsbeschäftigung ausüben können. Laura verkauft für ihren Traum ihre Eigentumswohnung in Mammoth und ist bereit, eine Vielzahl von Möglichkeiten in Betracht zu ziehen, um endlich das großartige Blockhaus zu bekommen, von dem sie und Dustin schon lange geträumt haben.