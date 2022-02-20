Frische Luft statt DauerfernsehenJetzt kostenlos streamen
Leben im Blockhaus
Folge vom 20.02.2022: Frische Luft statt Dauerfernsehen
21 Min.Folge vom 20.02.2022
Matt und Angie sind auf der Suche nach dem perfekten Ferienhaus für ihre Familie, um dem Stadtleben zu entfliehen und die Ferien in den Smoky Mountains im Osten Tennessees genießen zu können. Da sie in Knoxville beruflich stark eingespannt sind und drei kleine Kinder haben, ist ein Ort, an dem sie sich entspannen und ungestört Zeit mit der Familie verbringen können, für sie von höchster Priorität. Die Familie sucht ein Blockhaus mit Persönlichkeit, das einen tollen See- und Bergblick bietet. Sie hoffen, dass ihre Immobilienmaklerin Kelly die perfekte Ferienhütte passend zu ihrem Budget von 350.000 Dollar finden kann.
