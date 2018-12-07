Leben im Blockhaus
Folge vom 07.12.2018: Blockhütte mit Whirlpool
21 Min.Folge vom 07.12.2018
Die Outdoor-Fans Scott und Nicole sind in Blue Ridge, um das Blockhaus ihrer Träume zu finden. Die Familie mit zwei Söhnen hat genug von Wolkenkratzern und Verkehrsstau und möchte die Hektik von Atlanta gegen die Bergwelt in North Georgia eintauschen. Hier sollen ihre Jungs naturnah aufwachsen und ihre Freizeit nicht mit Online-Games, sondern mit Mountainbiken, Angeln und Wandern verbringen. Unterstützt von Maklerin Julie suchen sie nach einem geeigneten Objekt: Ihr zukünftiges Heim soll einen schönen Bergblick, viel Platz für die Kids, eine moderne Küche und große Veranda besitzen. Wird ihre Wunsch-Immobilie für 825.000 Dollar zu haben sein?
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Haus und Garten
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.