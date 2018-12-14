Leben im Blockhaus
Folge vom 14.12.2018: Berge, Wandern und Wasser
21 Min.Folge vom 14.12.2018
Die Blue Ridge Mountains im Bundesstaat Georgia waren für Staci und Chris jahrelang ihr Urlaubsparadies. Doch inzwischen haben die beiden genug von ihrer hektischen Heimatstadt Atlanta, wo sie direkt neben einer lauten Hauptstraße wohnen. Das Paar möchte sich endgültig in Blue Ridge niederlassen und sucht nun eine geeignete Blockhütte, die ihnen die Ruhe und Erholung bietet, die sie vermissen. Am liebsten hätten sie ein Haus in der Nähe des Chattahoochee National Forest, wo man das ganze Jahr über wandern, fischen und Kajak fahren kann. Maklerin Teresa hilft ihnen dabei, ihre Traumimmobilie zu finden.
