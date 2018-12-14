Zum Inhalt springenBarrierefrei
Leben im Blockhaus

HGTVFolge vom 14.12.2018
20 Min.Folge vom 14.12.2018

Wanderwege und unberührte Natur soweit das Auge reicht - diese Aussicht hat Brent und Mindy veranlasst, ihre Heimat Pennsylvania zu verlassen und mit den Kindern nach Shenandoah Valley in Virginia zu ziehen. Hier sucht die Familie ein Blockhaus, das mitten in der Wildnis in Flussnähe liegt, um ihren Lieblingsaktivitäten Kanusport und Bergwandern nachzugehen. Das Objekt sollte maximal 450.000 Dollar kosten, ein offenes Wohnkonzept, Panoramafenster und schöne Ausblicke bieten. Außerdem vier Schlafzimmer, eine Veranda und einen großen Garten für die Kids. Makler Chad hat drei Objekte für sie zur Auswahl.

