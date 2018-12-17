Leben im Blockhaus
Folge vom 17.12.2018: Abschalten und Auftanken
21 Min.Folge vom 17.12.2018
Valerie und Ted leben mit ihren drei Kindern in Freehold, New Jersey, sind aber echte Natur-Fans und verbringen ihre Freizeit am liebsten draußen beim Bergsteigen, Skifahren, Bogenschießen oder ausgedehnten Waldspaziergängen. Schon lange träumt die Familie von einem Wochenenddomizil in den Pocono Mountains im Nordosten Pennsylvanias, wo alle nach einer anstrengenden Arbeits- oder Schulwoche entspannen und neue Energie tanken können. Zusammen mit einer Maklerin machen sie sich auf die Suche nach einer passenden Blockhütte für rund 325.000 Dollar, die nahe an Wanderwegen und, wenn möglich, nicht weit vom nächsten Skigebiet entfernt liegt.
