Leben im Blockhaus
Folge vom 10.12.2018: Abgeschieden in Oregon
21 Min.Folge vom 10.12.2018
Linda und Gareth sind kürzlich mit ihrem Sohn von Großbritannien in die USA gezogen und träumen von einem eigenen Blockhaus am Fuße des Mount Hood, dem höchsten Berg von Oregon. Die drei lieben die Natur, gehen gern Skifahren, wandern und angeln. Momentan leben sie noch in Portland, wollen ihre Wohnung in der Großstadt aber möglichst schnell gegen ein Haus mitten im Wald eintauschen. Um das perfekte Objekt zu finden, haben sie Makler Noah engagiert. Auf Lindas und Gareths Wunschliste stehen: viel Privatsphäre, vier Zimmer, schöne Aussicht, hoher Freizeitwert. Das Budget der Familie liegt bei 550.000 Dollar.
