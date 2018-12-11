Leben im Blockhaus
Folge vom 11.12.2018: Gemütlich in Vermont
21 Min.Folge vom 11.12.2018
Ryan, Tara und ihre sportbegeisterten Söhne wohnen momentan in Jeffersonville, Vermont, träumen aber von einem Blockhaus im Norden des Bundesstaates, Richtung kanadische Grenze. Die beiden Jungs brauchen mehr Platz zum Spielen, die Familienhunde mehr Auslauf. Deshalb soll Taras Wunschimmobilie neben vier Zimmern, zwei Bädern, einem offenen Grundriss und einer großen Küche vor allem ein weitläufiges Grundstück in ruhiger, ländlicher Lage besitzen. Ihr Budget beträgt 350.000 Dollar. Das erste Objekt, das Makler Matt der Familie zeigt, ist das Hearthstone-Haus auf neun Hektar Grundbesitz.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Haus und Garten
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.