Von der Piste in den WhirlpoolJetzt kostenlos streamen
Leben im Blockhaus
Folge vom 12.12.2018: Von der Piste in den Whirlpool
21 Min.Folge vom 12.12.2018
Brooke und Dan leben in Boston, kommen aber regelmäßig nach Conway in New Hampshire, um abzuschalten. Der White Mountain National Forest bietet alles, was sie lieben - Skifahren, Wassersport und Angeln. Nun erwarten die beiden ihr erstes Kind und möchten den Nachwuchs naturnah aufziehen. Ihr Traum ist ein abgeschiedenes Blockhaus mit moderner Küche, Kamin und Lagerfläche für Outdoor-Equipment. Da beide nicht renovieren wollen, würden sie gerne ein schlüsselfertiges Haus neueren Datums für maximal 400.000 Dollar kaufen. Immobilienmaklerin Terri hat mehrere Objekte zur Auswahl, darunter die Red-Squirrel-Hütte.
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Genre:Reality, Haus und Garten
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1, Season 3-8: Warner Bros. Discovery, Inc.