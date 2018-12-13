Leben im Blockhaus
Folge vom 13.12.2018: Familientreff in der Natur
20 Min.Folge vom 13.12.2018
Holly und Steve aus Cary, North Carolina, verbringen fast jede freie Minute gemeinsam mit ihren erwachsenen Töchtern im Pferdestall und hätten gerne eine rustikale Blockhütte, mit Platz für die ganze Familie. Ein neues Heim inmitten von Wanderwegen, mit zahlreichen Freizeitmöglichkeiten direkt vor der Tür. Das Paar betreibt eine expandierende Hochdruck-Reinigungsfirma und sucht deshalb ein Haus mit viel Grund, um den Sitz zu verlagern. Auf der Prioritätenliste stehen außerdem flexible Raumaufteilung und eine Werkstatt. Wird das Falling-Waters-Blockhaus auf 2,5 Hektar ihren Ansprüchen genügen?
