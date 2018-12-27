Leben im Blockhaus
Folge vom 27.12.2018: Ausspannen in Arizona
21 Min.Folge vom 27.12.2018
Marc und Jenna leben in Scottsdale, Arizona, fahren mit ihren Kindern aber so oft es geht ins Hochland des Bundesstaates, um sich dort zu erholen. Nun haben sie beschlossen, für Wochenenden und Ferien einen Zweitwohnsitz in Pinetop zu kaufen. Die kühle Luft, schöne Wander- und Skigebiete sowie tolle Off-Road-Trails machen die Gegend zum Freizeitparadies. Makler Bryan hilft Jenna und Marc bei der Suche nach der perfekten Blockhütte, die drei Schlafzimmer, eine Veranda, Holzvertäfelung und viel Privatsphäre bieten sollte. Außerdem hätte das Paar gerne ein so genanntes Nurdachhaus, das ihr Limit von 300.000 Dollar nicht übersteigen sollte.
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Genre:Reality, Haus und Garten
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1, Season 3-8: Warner Bros. Discovery, Inc.