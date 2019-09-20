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Leben im Blockhaus

Rotkiefernholz und Riesenveranda

HGTVFolge vom 20.09.2019
Rotkiefernholz und Riesenveranda

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Leben im Blockhaus

Folge vom 20.09.2019: Rotkiefernholz und Riesenveranda

21 Min.Folge vom 20.09.2019

Ein frisch verheiratetes Paar kehrt zurück zu seinen Wurzeln: Aufgewachsen auf dem Land, sehnen sie sich nach Privatsphäre und einem Leben umgeben von Natur. Also suchen sie eine Hütte im Nordwesten von Rhode Island. Zu ihrem Grundstück soll ein Stück Land gehören, dass sie für sich und ihre Hunde nutzen können.

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