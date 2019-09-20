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Leben im Blockhaus

Kurze Wege in Kentucky

HGTVFolge vom 20.09.2019
Kurze Wege in Kentucky

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Leben im Blockhaus

Folge vom 20.09.2019: Kurze Wege in Kentucky

20 Min.Folge vom 20.09.2019

Ein Paar mit zwei Kindern aus Louisville, Kentucky, sucht eine Blockhütte, die innerhalb einer Stunde Fahrtzeit von der Stadt entfernt liegt. Da die Mutter in einer kleinen Stadt aufgewachsen ist, möchte sie ihren Kindern eine ähnliche Idylle bieten. Höchste Priorität ist, ein perfektes Familienhaus zu finden.

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