Leben, Lieben, Sterben mit KIJetzt kostenlos streamen
Leben, Lieben, Sterben mit KI
Folge 1: Leben, Lieben, Sterben mit KI
50 Min.Folge vom 27.05.2026
Künstliche Intelligenz verändert nicht nur unseren Alltag, sondern dringt immer tiefer in unsere intimsten Beziehungen ein. Ein Mann findet nach Verlusten Halt bei einer virtuellen Partnerin, ein anderer schreibt dem digitalen Abbild seiner verstorbenen Mutter. Doch die perfekte Nähe trügt. Experten warnen vor Abhängigkeit, sozialem Rückzug und kommerzieller Einflussnahme. Die Dokumentation stellt die Frage, ob KI echte Verbundenheit je ersetzen kann. Bildquelle: ORF/Autentic
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Leben, Lieben, Sterben mit KI
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