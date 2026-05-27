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Leben, Lieben, Sterben mit KI

Leben, Lieben, Sterben mit KI

ORF IIIStaffel 1Folge 1vom 27.05.2026
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Leben, Lieben, Sterben mit KI

Folge 1: Leben, Lieben, Sterben mit KI

50 Min.Folge vom 27.05.2026

Künstliche Intelligenz verändert nicht nur unseren Alltag, sondern dringt immer tiefer in unsere intimsten Beziehungen ein. Ein Mann findet nach Verlusten Halt bei einer virtuellen Partnerin, ein anderer schreibt dem digitalen Abbild seiner verstorbenen Mutter. Doch die perfekte Nähe trügt. Experten warnen vor Abhängigkeit, sozialem Rückzug und kommerzieller Einflussnahme. Die Dokumentation stellt die Frage, ob KI echte Verbundenheit je ersetzen kann. Bildquelle: ORF/Autentic

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