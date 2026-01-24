Vereinigte Arabische EmirateJetzt kostenlos streamen
Leben mit Naturgewalten
Folge 2: Vereinigte Arabische Emirate
48 Min.Folge vom 24.01.2026
Die spektakulärsten und erstaunlichsten Naturphänomene auf der Erde: Wie haben es die Menschen geschafft, mit Vulkanen, Gletschern, Fluten, Erdbeben und Dürren zu leben?
Genre:Natur, Dokumentation
