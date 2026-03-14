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Leben mit Vulkanen

Gefährliche Anziehungskraft (1/2)

ServusTVStaffel 1Folge 1vom 14.03.2026
Gefährliche Anziehungskraft (1/2)

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Leben mit Vulkanen

Folge 1: Gefährliche Anziehungskraft (1/2)

48 Min.Folge vom 14.03.2026

Überall auf der Welt haben sich Menschen am Fuße aktiver Vulkane niedergelassen. Doch das Leben auf unsicherem Grund hat seinen Preis: Von einem Tag auf den anderen können Vulkane alles in ihrer Umgebung vernichten. Ascheregen, Giftwolken, vulkanische Schlammströme, Lavaströme: Die Bewohner von Vulkangebieten sind ständig Bedrohungen ausgesetzt. Wegzuziehen, ist für diese Menschen keine Option. Lieber trotzen sie der Gefahr.

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