Lebensretter hautnah - Wenn jede Sekunde zählt

89 Min.Ab 12

Beim Verlassen des Rettungswagens können Rosi und Max aus Dortmund ihren Augen nicht trauen. In einem Mehrfamilienhaus gegenüber der Wache brennt eine Wohnung lichterloh. Mittendrin ein Mann, der versucht die riesigen Flammen zu löschen. Jetzt zählt jede Sekunde. In Wiesbaden werden Cora und Nico zu einer laufenden Reanimation gerufen. Die Rettungskräfte vor Ort brauchen jede Unterstützung. Werden Cora und Nico es schaffen, den Mann wieder zurück ins Leben zu holen?

