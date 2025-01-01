Lebensretter hautnah - Wenn jede Sekunde zählt
Episode 7
85 Min.Ab 12
In Stuttgart werden Michael und David von einem verzweifelten Mann kontaktiert. Seine Frau liegt hilflos und zuckend am Boden. Alles deutet auf einen Hirnschlag hin. Großeinsatz in Dortmund: Zusammen mit Feuerwehr und Polizei kommen Rosi und Max zu einer Tür-Notöffnung. Die beiden Notfallsanitäter sind auf das Schlimmste vorbereitet. Jenny und Ivo werden in Teltow zu einem Fahrradunfall gerufen. Mehrere Rennfahrer sind bei hoher Geschwindigkeit gestürzt.
