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Lebensretter hautnah - Wenn jede Sekunde zählt

Einsatzgebiet Fürstenfeldbruck: Kind mit Blinddarmentzündung

PULS 24Folge vom 30.04.2025
Einsatzgebiet Fürstenfeldbruck: Kind mit Blinddarmentzündung

Einsatzgebiet Fürstenfeldbruck: Kind mit BlinddarmentzündungJetzt kostenlos streamen

Lebensretter hautnah - Wenn jede Sekunde zählt

Folge vom 30.04.2025: Einsatzgebiet Fürstenfeldbruck: Kind mit Blinddarmentzündung

45 Min.Folge vom 30.04.2025Ab 12

"Lebensretter hautnah - Wenn jede Sekunde zählt" zeigt wöchentlich die nervenaufreibende Arbeit von Rettungskräften deutschlandweit. Durch die besondere Kameratechnologie erlebt der Zuschauer die Einsätze hautnah.

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