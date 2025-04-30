Einsatzgebiet Fürstenfeldbruck: Kind mit BlinddarmentzündungJetzt kostenlos streamen
Lebensretter hautnah - Wenn jede Sekunde zählt
Folge vom 30.04.2025: Einsatzgebiet Fürstenfeldbruck: Kind mit Blinddarmentzündung
45 Min.Folge vom 30.04.2025Ab 12
"Lebensretter hautnah - Wenn jede Sekunde zählt" zeigt wöchentlich die nervenaufreibende Arbeit von Rettungskräften deutschlandweit. Durch die besondere Kameratechnologie erlebt der Zuschauer die Einsätze hautnah.
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Genre:Dokumentation, Medizin
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© Season 1-2, Season 2, Season 2, Season 2-3, Season 3-4, Season 4-5: SAT.1 & © Season 2: Sat.1