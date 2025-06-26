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Lebensretter hautnah - Wenn jede Sekunde zählt

Einsatzgebiet Fürstenfeldbruck: Patient mit starken Bauchschmerzen

PULS 24Folge vom 26.06.2025
Einsatzgebiet Fürstenfeldbruck: Patient mit starken Bauchschmerzen

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Lebensretter hautnah - Wenn jede Sekunde zählt

Folge vom 26.06.2025: Einsatzgebiet Fürstenfeldbruck: Patient mit starken Bauchschmerzen

45 Min.Folge vom 26.06.2025Ab 12

"Lebensretter hautnah - Wenn jede Sekunde zählt" zeigt wöchentlich die nervenaufreibende Arbeit von Rettungskräften deutschlandweit. Durch die besondere Kameratechnologie erlebt der Zuschauer die Einsätze hautnah. Er fühlt, spürt und sieht alles aus der Sicht der Sanitäter. In dieser Reportage-Reihe bleibt keine Tür verschlossen - egal ob Messerstechereien, Reanimationen oder Unfälle. Mit insgesamt 15 Kameras ist der Zuschauer hautnah dabei, wenn jede Sekunde zählt.

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