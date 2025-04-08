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Lebensretter hautnah - Wenn jede Sekunde zählt

Einsatzgebiet Berlin: Bewegungsunfähige Frau hinter verschlossener Tür

SAT.1Folge vom 08.04.2025
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Lebensretter hautnah - Wenn jede Sekunde zählt

Folge vom 08.04.2025: Einsatzgebiet Berlin: Bewegungsunfähige Frau hinter verschlossener Tür

19 Min.Folge vom 08.04.2025Ab 12

"Lebensretter hautnah - Wenn jede Sekunde zählt" zeigt wöchentlich die nervenaufreibende Arbeit von Rettungskräften deutschlandweit. Durch die besondere Kameratechnologie erlebt der Zuschauer die Einsätze hautnah. Er fühlt, spürt und sieht alles aus der Sicht der Sanitäter. In dieser Reportage-Reihe bleibt keine Tür verschlossen - egal ob Messerstechereien, Reanimationen oder Unfälle. Mit insgesamt 15 Kameras ist der Zuschauer hautnah dabei, wenn jede Sekunde zählt.

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