MiG - Überschallflieger aus dem OstenJetzt kostenlos streamen
Legendäre Flugzeuge
Folge vom 26.04.2026: MiG - Überschallflieger aus dem Osten
51 Min.Folge vom 26.04.2026Ab 12
Die Flieger der Reihe MiG waren eine der wichtigsten Waffen der Sowjetunion im Konflikt mit dem Westen. Die Jagdflugzeuge gehörten zu den fortschrittlichsten Modellen ihrer Zeit. Die leistungsstarken Kampfjets sind seit dem Koreakrieg im Einsatz. Mit nur 17 Metern Länge mögen die Abfangjäger zwar nicht groß sein, dafür aber wendig und schnell. Aufgrund ihrer Vorzüge werden die Modellreihen der MiG bis heute weiterentwickelt und modernisiert.
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Genre:Dokumentation, Militär, Geschichte
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 4, Season 6: welt