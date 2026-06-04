Staffel 1Folge 1vom 04.06.2026
Legendäre Romanzen - Lauren Bacall und Humphrey BogartJetzt kostenlos streamen
Legendäre Romanzen
Folge 1: Legendäre Romanzen - Lauren Bacall und Humphrey Bogart
51 Min.Folge vom 04.06.2026
Die Doku zeigt Bogarts Weg vom Broadway nach Hollywood, seinen Aufstieg mit "Der versteinerte Wald" und "Casablanca" und die Schicksalsbegegnung mit der 19‑jährigen Lauren Bacall 1944. Am Set von "Haben und Nichthaben" entsteht ihr ikonisches "Look" und ihre Liebesgeschichte. Archivmaterial und Experten enthüllen private Facetten des legendären Paars. Bildquelle: ORF/Poorhouse
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