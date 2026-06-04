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Legendäre Romanzen

ORF IIIStaffel 1Folge 1vom 04.06.2026
Legendäre Romanzen - Lauren Bacall und Humphrey Bogart

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Legendäre Romanzen

Folge 1: Legendäre Romanzen - Lauren Bacall und Humphrey Bogart

51 Min.Folge vom 04.06.2026

Die Doku zeigt Bogarts Weg vom Broadway nach Hollywood, seinen Aufstieg mit "Der versteinerte Wald" und "Casablanca" und die Schicksalsbegegnung mit der 19‑jährigen Lauren Bacall 1944. Am Set von "Haben und Nichthaben" entsteht ihr ikonisches "Look" und ihre Liebesgeschichte. Archivmaterial und Experten enthüllen private Facetten des legendären Paars. Bildquelle: ORF/Poorhouse

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