Legends Uncovered - Expedition ins Abenteuer

DMAX
Folge vom 10.12.2025
45 Min.Folge vom 10.12.2025Ab 12

Eine Karte, ein Kompass und ein geheimnisvoller Ort mitten im Nirgendwo: André Rygiert stürzt sich auf einer unbesiedelten Insel im Pazifischen Ozean in ein spannendes Abenteuer. Der Legende nach liegen auf der Isla del Coco kostbare Reichtümer verborgen. Aber trotz zahlreicher Expeditionen wurde der sagenumwobene Schatz von Lima niemals gefunden. Beruht die Erzählung nur auf Seemannsgarn? André und sein Begleiter Sebo suchen nach aussagekräftigen Hinweisen, um das Mysterium aufzuklären. Dabei geht das Duo in den Gewässern vor dem Eiland auch auf Tauchstation.

