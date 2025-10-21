Staffel 1Folge 21vom 21.10.2025
Lena's Ranch
Folge 21: Die Entführung
23 Min.Folge vom 21.10.2025Ab 6
Zwei Pferdediebe stehlen Mistral und Bonbon. Samantha und Lena ertappen sie auf frischer Tat. Deshalb entführen die Gangster auch die beiden Mädchen. Nico verfolgt daraufhin den Transporter und wird auch geschnappt. Nun nehmen Anna und Angelo die Spur auf.
Genre:Animation, Kinder, Abenteuer
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Tele Images Productions