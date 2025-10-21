Zum Inhalt springenBarrierefrei
StoryZoo & FriendsStaffel 1Folge 23vom 21.10.2025
Folge 23: Jazzy

23 Min.Folge vom 21.10.2025Ab 6

Lena und Angelo finden ein altes, ungepflegtes Pony. Entweder wurde es ausgesetzt oder es ist weggelaufen. Sie nehmen das Pony mit auf die Ranch, aber es wird schon bald von dort entführt. Als sie auf den umliegenden Ponyclubs nachfragen, stoßen sie auf den verdächtigen "Club zum kleinen Galopp". Nico und Anna geben sich als neue Schüler aus und erfahren mehr über Jazzy, das gefundene Pony.

