Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account

Lena's Ranch

StoryZoo & FriendsStaffel 1Folge 24vom 21.10.2025
Die Prüfung

Die PrüfungJetzt kostenlos streamen

Lena's Ranch

Folge 24: Die Prüfung

23 Min.Folge vom 21.10.2025Ab 6

Lena und Angelo wollen die Prüfung zum Reitführer machen, um geführte Reittouren geben zu können. Zur Testtour, bei der ein Prüfer sie begutachten wird, lädt Nico seine alten Schulkameraden Jonathan und Stevie ein. Leider sind die ziemlich chaotisch und leichtsinnig. Sie manövrieren sich in Gefahr und bringen Lena und Angelo in Schwierigkeiten.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Lena's Ranch
StoryZoo & Friends

Lena's Ranch

Alle 2 Staffeln und Folgen