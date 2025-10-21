Staffel 1Folge 24vom 21.10.2025
Lena's Ranch
Folge 24: Die Prüfung
23 Min.Ab 6
Lena und Angelo wollen die Prüfung zum Reitführer machen, um geführte Reittouren geben zu können. Zur Testtour, bei der ein Prüfer sie begutachten wird, lädt Nico seine alten Schulkameraden Jonathan und Stevie ein. Leider sind die ziemlich chaotisch und leichtsinnig. Sie manövrieren sich in Gefahr und bringen Lena und Angelo in Schwierigkeiten.
Lena's Ranch
Genre:Animation, Kinder, Abenteuer
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Tele Images Productions