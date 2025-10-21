Staffel 2Folge 21vom 21.10.2025
Lena's Ranch
Folge 21: Nanette und die Geier
23 Min.Ab 6
Lenas Tante Nanette besucht die Ranch, weil sie auf dem Weg zu ihrem Jugendfreund José ist, der in den Bergen als Schafhirte arbeitet.
Lena's Ranch
Genre:Animation, Kinder, Abenteuer
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Tele Images Productions