Staffel 2Folge 22vom 21.10.2025
Lena's Ranch
Folge 22: Lenas Tagebuch
23 Min.Folge vom 21.10.2025Ab 6
Der Auftrieb der Pferde auf die Sommerwiese steht an. Lena und ihre Freunde dürfen Romano zum ersten Mal begleiten. Samantha muss sich als zukünftige Gestütserbin ebenfalls um die Tiere kümmern.
Lena's Ranch
Genre:Animation, Kinder, Abenteuer
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Tele Images Productions