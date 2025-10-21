Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account

Lena's Ranch

StoryZoo & FriendsStaffel 2Folge 26vom 21.10.2025
Das große Saubermachen

Das große SaubermachenJetzt kostenlos streamen

Lena's Ranch

Folge 26: Das große Saubermachen

23 Min.Folge vom 21.10.2025Ab 6

Samanthas Vater organisiert eine große Aufräumaktion im Wald. Das Team, das den meisten Müll findet, darf sich auf einen Wochenendaufenthalt in neu errichteten Naturhütten freuen.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Lena's Ranch
StoryZoo & Friends

Lena's Ranch

Alle 2 Staffeln und Folgen