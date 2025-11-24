Lenßen hilft
Folge 116: Rubbel dich reich
23 Min.Folge vom 24.11.2025Ab 12
Team Lenßen deckt ein dreistes Spiel auf: Ein Jahr nach seinem rätselhaften Verschwinden steht Lars Hesse plötzlich vor seiner Noch-Ehefrau Mona - genau, nachdem sie 10.000 Euro mit einem Rubbellos gewonnen hat. Er fordert die Hälfte des Geldes, doch Team Lenßen stößt auf eine Spur aus Lügen und Geheimnissen: Kann Mona endlich die Freiheit erlangen, die sie sucht?
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama, Recht, Reality
Produktion:DE, 2024
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1