Lenßen hilft
Folge 117: Schlag auf Schlag
23 Min.Folge vom 25.11.2025Ab 12
Simone Krosch wendet sich verzweifelt an Team Lenßen: Sie vermutet, dass ihr Noch-Ehemann Timo die gemeinsamen Kinder schlägt und vernachlässigt. Während die Familie zu zerbrechen droht, deckt Team Lenßen erschütternde Konflikte auf. Ein anonymes Video bringt unerwartete Wendungen und ein leerer Pillenblister wirft neue Fragen auf. Können Ingo Lenßen und sein Team Licht ins Dunkel bringen und der Familie helfen, Frieden zu finden?
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama, Recht, Reality
Produktion:DE, 2024
12
Copyrights:© SAT.1