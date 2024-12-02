Lenßen hilft
Folge 23: Oma ist die Beste
23 Min.Folge vom 02.12.2024Ab 12
Rentnerin Sabine Hof benötigt dringend Team Lenßens Hilfe!:Ihre Tochter Marissa hat den Kontakt zu Enkelin Lina abrupt verboten, angeblich weil die Oma die Kleine geschlagen haben soll. Eine Sprachnachricht der Dreijährigen scheint diesen Vorwurf zu untermauern. Doch Sabine Hof beteuert ihre Unschuld. Team Lenßen muss herausfinden, was wirklich passiert ist. Wer sagt die Wahrheit, und kann die Mandantin den Kontakt zu ihrer geliebten Enkelin zurückgewinnen?
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Lenßen hilft
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama, Recht
Produktion:DE, 2024
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1