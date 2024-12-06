Lenßen hilft
Folge 33: Blackout
23 Min.Folge vom 06.12.2024Ab 12
Die besorgte Mutter Marion Kühne engagiert Anwalt Ingo Lenßen, um ihren 15-jährigen Sohn Pascal zu verteidigen. Der Jugendliche steht im Verdacht, seinen besten Freund Tom gewürgt zu haben. Ein Video dokumentiert den Vorfall, doch der Angreifer trägt zwar Pascals Hoodie, ist aber sonst nicht identifizierbar. Während Team Lenßen die Beweislage genau unter die Lupe nimmt, treten neue Verdächtige in den Fokus. War Pascal der Angreifer, oder gibt es einen anderen Täter?
Lenßen hilft
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama, Recht
Produktion:DE, 2024
12
Copyrights:© SAT.1