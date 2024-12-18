Lenßen hilft
Folge 39: Gefahr auf zwei Rädern
23 Min.Folge vom 18.12.2024Ab 12
Ingo Lenßen und sein Team werden von Sina Bunte kontaktiert. Die selbstständige Tortenbäckerin war in einen E-Bike-Unfall verwickelt, bei dem die Nachbarstochter Ylvie verletzt wurde. Nun steht das Anwaltsteam vor der Herausforderung, gegen eine Anzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung anzukämpfen und gleichzeitig zu verhindern, dass Sina aufgrund ihrer Handgelenksverletzung ihre berufliche Existenz verliert. Kann Team Lenßen die verzweifelte Bäckerin retten?
Lenßen hilft
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama, Recht
Produktion:DE, 2024
12
