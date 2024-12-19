Lenßen hilft
Folge 40: Unsichtbarer Feind
23 Min.Folge vom 19.12.2024Ab 12
Völlig verzweifelt hofft Julia Meier auf die Hilfe von Team Lenßen: Ihr geliebtes Lebensmittelgeschäft wird zum Ziel eines heimtückischen Angriffs. Nachdem sie heute Morgen das Schaufenster mit beleidigenden Schmierereien entdeckte, bleibt ihr die Kundschaft aus. Zu allem Überfluss hat sich auch ihr Geschäftspartner Tom Becker aus der Zusammenarbeit zurückgezogen, um sich von dem Skandal zu distanzieren. Wird es Team Lenßen gelingen, Julias Ruf und Existenz zu retten?
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama, Recht
Produktion:DE, 2024
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1