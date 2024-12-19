Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Lenßen hilft

Unsichtbarer Feind

SAT.1Staffel 1Folge 40vom 19.12.2024
Unsichtbarer Feind

Unsichtbarer FeindJetzt kostenlos streamen

Lenßen hilft

Folge 40: Unsichtbarer Feind

23 Min.Folge vom 19.12.2024Ab 12

Völlig verzweifelt hofft Julia Meier auf die Hilfe von Team Lenßen: Ihr geliebtes Lebensmittelgeschäft wird zum Ziel eines heimtückischen Angriffs. Nachdem sie heute Morgen das Schaufenster mit beleidigenden Schmierereien entdeckte, bleibt ihr die Kundschaft aus. Zu allem Überfluss hat sich auch ihr Geschäftspartner Tom Becker aus der Zusammenarbeit zurückgezogen, um sich von dem Skandal zu distanzieren. Wird es Team Lenßen gelingen, Julias Ruf und Existenz zu retten?

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Lenßen hilft
SAT.1
Lenßen hilft

Lenßen hilft

Alle 2 Staffeln und Folgen