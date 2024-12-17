Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 1Folge 41vom 17.12.2024
23 Min.Folge vom 17.12.2024Ab 12

Ingo Lenßen wird von Jasmin Jung und ihrem Sohn Luca aufgesucht. Der Schüler ist am Boden zerstört. Ihm wurde der Kontakt zu seiner Stiefschwester Luise von deren Vater Artur Nowak verboten, seit die Patchworkfamilie getrennt ist. Angeblich habe Luca die 10-Jährige zum Schulschwänzen überredet. Ein vermittelndes Gespräch zwischen dem getrennten Paar bleibt leider erfolglos. Kann das Anwaltsteam das Umgangsrecht für den Jungen beim Familiengericht durchsetzen?

