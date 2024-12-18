Lenßen hilft
Folge 43: Falsch gegossen
23 Min.Folge vom 18.12.2024Ab 12
Team Lenßen wird von der verzweifelten Anne Lehmann aufgesucht. Die 41-Jährige hatte die Blumen ihrer Nachbarn gegossen, während diese im Urlaub waren. Jetzt wird der Mandantin vorgeworfen, ein hochwertiges Tablet mit Wasser zerstört zu haben. Anne beteuert, unschuldig zu sein - doch neue Vorwürfe stehen im Raum: Die Mandantin soll die Nachbarswohnung für Sexstunden genutzt haben. Das Team Lenßen muss nicht nur Rechtshilfe geben, sondern auch die Beziehung der Mandantin retten.
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama, Recht
Produktion:DE, 2024
12
