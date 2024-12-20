Lenßen hilft
Folge 46: Not-Fall
23 Min.Folge vom 20.12.2024Ab 12
Notfallsanitäterin Samira Reuter bittet Ingo Lenßen und sein Team um Unterstützung: Nach einem belastenden Rettungseinsatz, der in ihr schmerzhafte Kindheitserinnerungen auslöste, leidet die Mandantin zunehmend unter psychischen Problemen und macht bei der Arbeit gravierende Fehler. Ihre Kollegen nehmen ihre Panikattacken nicht ernst und ihr Chef droht ihr bereits mit Kündigung. Kann das Anwaltsteam der verzweifelten Samira helfen und sie vor dem beruflichen Aus bewahren?
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Lenßen hilft
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama, Recht
Produktion:DE, 2024
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1