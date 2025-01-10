Lenßen hilft
Folge 54: Digitale Ewigkeit
23 Min.Folge vom 10.01.2025Ab 12
Rechtsanwalt Ingo Lenßen wird von der 40-jährigen Ines Thal um Unterstützung gebeten: Ihr Bruder Arved ist kürzlich bei einem Unfall verstorben und sein Laptop ist ihr einziges Mittel, um seine digitalen Erinnerungen zu bewahren. Leider fehlen Ines die Passwörter, um auf die Daten zuzugreifen. Zudem hegt sie den Verdacht, dass Arved einen Sohn hatte, dessen Vaterschaft er geheim hielt. Kann Team Lenßen die Wahrheit aufdecken und die letzten Spuren des Bruders sichern?
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Lenßen hilft
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama, Recht
Produktion:DE, 2024
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1