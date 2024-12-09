Lenßen hilft
Folge 58: Krieg der Mütter
23 Min.Folge vom 09.12.2024Ab 12
Kathi Fischer wendet sich verzweifelt an Ingo Lenßen: Seit ihrem Umzug macht Nachbarin Josi Weber ihr das Leben zur Hölle. Mit fiesen Gerüchten versucht Josi, Kathis Ruf als Pflegekraft zu zerstören. Doch der Konflikt eskaliert, als das Jugendamt plötzlich vor der Tür steht. Jemand hat anonym behauptet, Kathi würde ihre Tochter misshandeln. Kann Team Lenßen der Sache auf den Grund gehen und die unschuldige Mutter vor weiteren Anschuldigungen schützen?
Lenßen hilft
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama, Recht
Produktion:DE, 2024
12
